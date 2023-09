Lo scorso fine settimana Atletica Ravenna ha ospitato, al Campo Scuola Marfoglia di Ravenna, i Campionati Regionali Individuali Master. I migliori atleti master dell’Emilia-Romagna si sono sfidati in tutte le discipline dell’atletica leggera: velocità, fondo, ostacoli, lanci, salti.

Doppio titolo regionale per due atlete di casa, Federica Oliani e Simona Giorgi, che si presentavano tra le favorite nelle rispettive prove. Simona Giorgi si è imposta sia nel lancio del martello con 41,01 metri, che nel martello con maniglia con 12,78 metri, entrambi record personali stagionali. Due meravigliosi titoli regionali (categoria SF50) ed uno stato di forma in netto recupero dopo l’infortunio dello scorso anno.

Altri due titoli regionali per Atletica Ravenna con Federica Oliani (SF45), che ha primeggiato nel salto in lungo con 4,39 metri e nel salto triplo con 8,80 metri. Per Federica un altro podio, terza, nei 100 metri piani con 14”67.

Ottime prove anche per Michele Marconi, 5° assoluto negli 800 metri con 2’12”36 e 6° assoluto nei 400 piani con 57”49; in entrambe le prove è salito sul podio, secondo, nella classifica di categoria, SM45.

Per le due portacolori dell’Atletica Ravenna, Simona Giorgi e Federica Oliani, il prossimo appuntamento sarà con la maglia azzurra, ai Campionati Europei Master, a Pescara, dal 21 settembre al 1° ottobre. Domenica scorsa cinque fondisti portacolori dell’Atletica Ravenna hanno ben figurato ai Campionati Italiani su Strada 10 Km, a Pescara.

Nella categoria allievi ottimi piazzamenti: 10° Enrico Ricci con 34’14” e 16° Luca Turturro con 35’53”. Gran prova anche per Filippo Fantini, categoria Juniores, con 33’21”, Mattia Broccoli con 33’53” 32° finale tra le promesse ed infine per Francesco Turturro, 11° di categoria tra i master SM45 con 41’14”.

Altro appuntamento con l’atletica leggera a Ravenna il 10 ottobre, per la Fase Regionale del Trofeo Nazionale Ragazzi organizzato sempre dall’Atletica Ravenna.