Si è svolto il 2° “Memorial Benati” dedicato ai giovani calciatori

Si è svolto presso il campo sportivo “Don Fiorini” della Virtus Faenz, domenica 9 giugno il 2° Memorial “Vincenzo Benati” riservato alle categorie Esordienti 2011 e Pulcini 2013.

Il torneo è dedicato alla figura di Vincenzo Benati, imprenditore, grande appassionato di sport, in particolare di calcio e ciclismo da lui praticato in gioventù. Fu infatti compagno in età giovanile di Vito Ortelli che spinse a proseguire nella carriera che poi lo vide grande protagonista e campione come ciclista professionista. In seguito dirigente calcistico. Al torneo hanno partecipato, per la categoria Esordienti 2011: Virtus Faenza, Faenza Calcio, Mantova e Prato e per la categoria Pulcini 2013: Virtus Faenza, Faenza Calcio, Juventus Club Parma, Cesena.