Finalmente un Daniel Ricciardo all’attacco, vivace. L’australiano chiude il Gran Premio del Canada in ottava posizione conquistando quattro punti. Purtroppo, la brutta partenza ha rischiato di rovinare la corsa di entrambe le Visa Cash App. Sia Ricciardo, che aveva ottenuto un’ottimo quinto tempo al sabato, sia Tsunoda, ottavo in griglia, alla luce verde, hanno perso tre posizioni, ritrovandosi a lottare al margine della zona punti. Ricciardo, per altro, ha subito anche una penalità per partenza anticipata. Si rischiava, oltre al danno, anche la beffa. Non è stata tuttavia una gara facile per nessun pilota in pista, a causa dei continui cambiamenti delle condizioni meteo.

Dopo un susseguirsi di problemi tecnici ed errori, però, per il numero 3, la gara è svoltata negli ultimi giri, con la pista che si andava asciugando. Grazie ad una serie di sorpassi, Ricciardo è quindi riuscito ad agguantare l’ottavo posto, dietro alle Aston Martin.

Discorso diverso invece per Tsunoda, uscito di pista e finito in testacoda proprio mentre la vettura iniziava a diventare performante sull’asfalto di Montreal. Alla fine il giapponese ha tagliato il traguardo in 14^ posizione.

“Il Gran Premio del Canada è sempre uno degli appuntamenti più difficili dell’anno, anche senza le insidie della pioggia; fare punti qui è positivo, anche se guardando alle nostre posizioni di partenza e a quelle in pista fino a pochi giri dalla fine, avremmo potuto sperare in qualcosa di meglio” confessa Laurent Mekies (Team Principal).

“La penalità di Daniel alla partenza, dovuta a un leggero trascinamento della frizione, e un paio di momenti in pista per Yuki ci sono costati qualche punto, ma ci sono molti aspetti positivi in questo fine settimana. I piloti e la squadra stanno davvero lavorando bene insieme come una solida unità in pista e in factory gli sforzi del nostro staff sono stati altrettanto gratificanti ed effettivamente premiati con entrambe le vetture in Q3 e con i punti di oggi. Daniel ha parlato del fatto che sabato era il decimo anniversario del giorno esatto della sua prima vittoria in F1, avvenuta su questo circuito, e sembra che il posto gli piaccia, come dimostra il suo spettacolare quinto posto in qualifica e la P8 in gara! Sempre sabato, abbiamo annunciato che Yuki resterà con noi per un altro anno. Se lo merita ed è positivo per lui, ma anche per noi, sapere che non dovremo più pensare a questo aspetto. Anche Yuki si è ripreso alla grande in questo fine settimana dopo un venerdì complicato e avrebbe meritato i punti. Dobbiamo continuare con il nostro approccio fatto di piccoli passi, uno dopo l’altro, in ogni singolo settore. Ci sta portando gara dopo gara verso posizioni migliori: tutti a Faenza e a Bicester stanno spingendo al massimo per migliorare le prestazioni della nostra vettura”.