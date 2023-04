Circa 370 fra liceali provenienti dal Piemonte e da vari Liceo dʼItalia e un folto pubblico si sono ritrovati il 31 Marzo a Bra in un Teatro Politeama sold out per celebrare la sesta edizione dei Ludi Historici, gara di oratoria sulla storia recente ideata ed organizzata dal liceo braidese.

Una qualificatissima giuria ha assistito alle orazioni di sei “campioni” che rappresentavano il loro liceo ed ha proclamato e incoronato dʼalloro ““Vir bonus dicendi peritus” (ovvero “persona di valore, ed esperta nel dire”) gli studenti Leonardo Pusineri del Liceo Gioberti di Torino (1à classificato); Luca Garrone del Liceo Giolitti Gandino di Bra (2°classificato); M. Costanza Rabotti del Liceo Alighieri di Ravenna (3° classificata); Davide Valotta del Liceo Morelli di Vibo Valentia (4à classificato); Rosanna Cavaglià e Edoardo Miconi dei licei di Savigliano e di Tolentino (Mc) (al quinto posto ex aequo).

La Giuria era costituita dai proff. Sergio Soave, già presidente del Polo del Novecento di Torino, Alberto Sinigaglia, attuale presidente del Polo del Novecento, Francesco Tuccari ordinario di Storia delle dottrine politiche presso lʼUniversità di Torino, e dal l dott. Gian Mario Ricciardi, già capo redattore RAI. Quel che ha colpito il pubblico accorso ad assistere ad una sfida così particolare è stata la qualità delle orazioni degli studenti, la preparazione che stava alla base e lʼentusiasmo delle classi a sostegno dei propri rappresentanti.

Quel che ha colpito il pubblico accorso ad assistere ad una sfida così particolare è stata la qualità delle orazioni degli studenti, la preparazione che stava alla base e lʼentusiasmo delle classi a sostegno dei propri rappresentanti.

fonte Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero