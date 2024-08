Una serata speciale, ad ingresso gratuito,dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, venerdì 9 agosto. In proiezione, alle 21.15, all’Arena Borghesi, in viale Stradone, Frozen – Il regno di ghiaccio, uno dei cartoni animati più amati degli ultimi 10 anni, oltre 1 miliardo di euro incassati, Oscaral miglior film d’animazione e alla miglior canzone.

A qualcuno potrebbe strappare un sorriso la scelta di proiettare nel caldo di agosto un film come Frozen. In realtà il motivo della scelta del cineclub Il Raggio Verde, che ogni anno cura la stagione dell’Arena Borghesi Cinema, è facilmente spiegabile. Il titolo della stagione 2024 in Arena infatti è Cinema d’Autrice: l’associazione ha voluto illuminare il cono d’ombra entro il quale lavorano moltissime donne nel cinema, in quasi tutti i mestieri di questo settore, spesso lontane dalla ribalta di pubblico e stampa, sottolineando come, al centro della storia del cinema, sono quasi sempre ignorate le figure femminli.

Ispirato alla fiaba La regina delle nevidi Hans Christian Andersen, Frozen, scritto da Jennifer Lee, diretto dalla stessa Lee con il contributo di Chris Buck, è il simbolo di quel fenomeno nominato dalla critica internazionale come “ridefinizione delle principesse Disney”, una vera rivoluzione al femminile.

Le due protagoniste, Anna, ma soprattutto Elsa, rifiutano completamente il loro destino e il loro ruolo di principesse. Elsa addirittura rinuncia al proprio regno e al proprio popolo, dal quale viene persino considerata un mostro. Tutto il contrario delle classiche principesse Disney, amate, anche per la loro personalità solare, dai loro sudditi e da coloro che le incontrano. Le difficoltà affrontate da Elsa fin da piccola, invece, l’hanno resa solitaria, cupa e con un carattere spigoloso.

I personaggi maschili non sono più gli “eroi” dei racconti passati. Kristoff ricopre il ruolo di “spalla”. Il principe Hans, invece, viene presentato come il “salvatore del regno”, salvo poi finire per ricoprire ben altro ruolo, con lo stesso racconto ad ironizzare sul “bacio del vero amore”, uno dei toposdella Disney.

Anche dal punto di vista sentimentale, Frozen rompe con la tradizione. Elsa non ha bisogno di un compagno al suo fianco. Nel rapporto Anna-Kristoff, come già detto, i ruoli sono ribaltati.

Per capire l’importanza di Frozen per Disney, basta semplicemente far notare come, non solo nel 2019 è stato realizzato un seguito, sempre per il cinema, ma nel prossimo futuro sono previsti un terzo e un quarto capitolo, destinati all’uscita in sala, evento quanto mai raro, realizzato solo sotto la direzione della Pixar con l’altrettanto “eversore” Toy Story.

Il giorno successivo alla proiezione di Frozen, sabato 10 agosto, il cineclub Il Raggio Verde offrirà al proprio pubblico l’ultima fatica ideata da Alex Garland, il film Civil War, dove, in un futuro prossimo, gli Stati Uniti sono attraversati da una nuova guerra civile, rimando all’assalto al Campidoglio del 2021, e un gruppo di giornalisti deve raggiungere la Casa Bianca.

La settimana in Arena Borghesi si completerà con la proiezione domenica 11 agostodi How to Have Sex, storia diretta da Molly Manning Walker, alla prima regia, che parla di tre ragazze in viaggio, al termine della scuola, con l’idea di avere il loro primo rapporto sessuale.Il sogno adolescenziale si trasforma però in un’esperienza traumatica.

Lunedì 12 agosto la nuova settimana di proiezioni inizierà con Fremont, regia di Babak Jalali, dove una rifugiata afghana negli Stati Uniti, Donya, vive scrivendo le profezie nei biscotti della fortuna, tormentata dal ricordo di coloro che ha lasciato a Kabul.

BIGLIETTI

Nel mese di agosto, l’Arena aprirà in anticipo rispetto ai mesi precedenti, alle 20.45, e le proiezioniinizieranno alle 21.15.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo.

Ingressointero: 7 euro

Film musicati dal vivoingresso unico € 10,00



Ingresso ridotto: 6,00euro

* Categorie di legge (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992), possessori tessera delle biblioteche di Romagna, possessori di biglietti di uno dei musei / strutture ricettive convenzionate

Soci ARCI (con tessera 2024): 5,00 euro

Ingresso 3,5 europer Cinema Revolution: film realizzati nel territorio dell’Unione Europea (compresi i film realizzati nel Regno Unito), salvo eccezioni. L’ingresso sarà gratuito per gli aventi diritto.

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l’ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni di età.