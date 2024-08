Alberto Ancarani è tornato a Ravenna dopo una settima di scherma olimpica. Ha seguito la Nazionale a Parigi come Consigliere della Federazione Nazionale. Come consigliere del Circolo Ravennate della Spada ha doppiamente gioito per l’Oro nella Spada femminile a squadre, primo oro olimpico in questa disciplina. Come tutti coloro che vi hanno messo piede, ha apprezzato l’atmosfera del Grand Palais, ma ha anche apprezzato la trasformazione della capitale francese per l’olimpiade.