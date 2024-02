Dopo l’ottimo successo dell’appuntamento inaugurale, prosegue a Castel Bolognese la rassegna di incontri musicali “Armonie 2024”. Domenica 11 febbraio, alle ore 18.00, sarà la volta di “E Prinzipì”, riadattamento in chiave romagnola del Piccolo Principe con musiche di Secondo Casadei. In questa nuova produzione de La Corelli, la magia della narrazione in dialetto romagnolo si fonde con la musica folkloristica del territorio. Un viaggio onirico che promette di incantare e ispirare. La versione sinfonica, omaggio a Casadei, è diretta e arrangiata da Giorgio Babbini, mentre all’attore e cultore del dialetto Gianni Parmiani si deve l’interpretazione in romagnolo.

Al termine della rappresentazione, sarà presente in degustazione la Tenuta Bantone che proporrà le proprie eccellenze vinicole.

L’ingresso a ogni spettacolo e le degustazioni dei vini sono gratuiti.

Gli spazi sono allestiti con le opere degli artisti: A. Galeati, G. Rossi, F. Sangiorgi, D. Serantoni, S. Zaccarini.

La rassegna Armonie, promossa dal Comune di Castel Bolognese in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la Scuola di Musica comunale di Castel Bolognese “Nicola Utili”, si svolge presso la ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Via Emilia Interna 86/A.

Per eventuali ulteriori informazioni:

Comune di Castel Bolognese – Servizio Cultura tel. 0546 655833