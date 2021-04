Scuole di secondo grado ancora chiuse e i professori tornano a far lezione in piazza a Faenza per protesta

Oggi ritorno a scuola per gli studenti fino alla prima classe degli istituti secondari di primo grado e per i bambini iscritti ai servizi per l’infanzia 0-6 anni. Per tutti gli altri ragazzi continua la didattica a distanza nella speranza che un miglioramento dell’andamento pandemico porti al più presto la riapertura di tutti gli istituti. Come promesso, Priorità alla Scuola ha organizzato, a partire dal 7 aprile, a Faenza, un calendario di lezioni all’aperto in Piazza Nenni, a due passi da Piazza del Popolo, proprio sotto le finestre del Comune e di fronte al Teatro Masini, altro luogo della cultura ancora non accessibile come tutte le scuole secondarie. “Giallo, rosso, arancione, scuole aperte in ogni regione” lo slogan dell’iniziativa.