Sono 5 gli autobus in più che da lunedì 13 settembre entreranno in servizio sul territorio faentino per consentire agli studenti di raggiungere i diversi istituti scolastici in sicurezza in base alle nuove normative di contrasto alla diffusione del coronavirus. Con i 5 nuovi mezzi aggiuntivi, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme punta a rispondere alla domanda di tutto il bacino faentino che raggiunge i comuni di Modigliana e Tredozio e Casola Valsenio.