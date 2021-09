Incidente nel pomeriggio sulla Via Quarantola che collega Fusignano con Lugo altezza del altezza distributore Agip.

Coinvolte due auto una Toyota Yaris e una Opel Corsa si presume per una mancata precedenza. Intervenuti il 118 con due ambulanze e auto medicalizzata, due i feriti non gravi. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco in quanto il conducente della Opel era rimasto incastrato nell’auto capovolta.