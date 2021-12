Prosegue il percorso di innovazione tecnologica e di digitalizzazione del Comune di Russi, che aggiunge alla lista dei servizi fruibili online (dopo SmartANPR, FSE, PagoPA, Portale del Cittadino, SPID e altri ancora) il nuovo Sistema Informativo Territoriale WebSIT. Una piattaforma che offre a tutti i cittadini, tecnici, professionisti, operatori economici, imprese e commercianti (oltre, naturalmente, agli utenti dipendenti e amministratori dell’Ente) la possibilità di conoscere la situazione territoriale del proprio Comune per analizzarne le dinamiche di sviluppo e scoprirne le potenzialità.

WebSIT è in grado di gestire tutte le informazioni legate al territorio, al suo sviluppo e alla conservazione del patrimonio ambientale, culturale e storico e alla gestione delle complesse dinamiche legate ai servizi gestiti dal Comune. Il nuovo sistema (disponibile al link http://websit.comune.russi.ra.it) è compatibile con tutti i principali browser e sistemi operativi – consultabile anche da dispositivi mobili – e consente in maniera semplice ed efficace la lettura dei dati catastali, la ricerca delle unità immobiliari, la consultazione degli strumenti urbanistici e la ricerca nello stradario. In futuro questo strumento consentirà anche la consultazione delle pratiche connesse alle unità immobiliari dello Sportello Unico.



Giovedì 20 gennaio, alle ore 17, è in programma un incontro virtuale (il link per l’accesso verrà comunicato prossimamente) organizzato dall’Amministrazione comunale per la presentazione dei servizi offerti.

È in fase di definizione anche la possibilità di ottenere CFP da parte dei tecnici iscritti agli ordini professionali che parteciperanno all’incontro.