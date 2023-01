Incidente fra tre auto in via Trieste lunedì pomeriggio e lunghe code a Ravenna. Lo scontro, un tamponamento, è avvenuto alle 17, all’altezza del distributore Agip. Coinvolte una Volvo, una Volkswagen Up e un’Audi RSQ3. Tutti e tre i conducenti dei mezzi sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente con codici di media e lieve gravità. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, una donna di 42 e un uomo di 55. Quattro i mezzi del 118 intervenuti, tre ambulanze e l’auto medica. A supporti i Vigili del fuoco. Alla polizia locale il compito di ricostruire le dinamiche del tamponamento.