18enne ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì a Faenza, nel Borgotto, in via della Valle. Il giovane stava viaggiando in sella ad una moto quando, per circostanze in corso di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina, si è scontrato con una Multipla condotta da un 60enne.

Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono state inviate un’ambulanza e l’auto medica. Il giovane ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato con il codice di massima gravità al centro traumatologico ravennate.