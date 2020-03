Schianto lungo la statale 16 nella mattinata di lunedì 30 marzo fra quattro mezzi all’altezza di Milano Marittima. Coinvolti due furgoni e due auto. La dinamica è al vaglio della ricostruzione delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Lo scontro è stato molto violento, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, allertati dagli altri automobilisti di passaggio, ma i feriti hanno riportato ferite di media entità.

L’incidente ha bloccato tutto il traffico in transito su entrambi i sensi di marcia. I veicoli coinvolti, infatti, hanno completamente bloccato la carreggiata dell’Adriatica e la situazione è potuta tornare alla normalità solo al termine delle operazioni di soccorso e alla registrazione dei rilievi da parte delle forze dell’ordine. In attesa della riapertura della viabilità, i mezzi in viaggio lungo la statale sono stati deviati lungo la viabilità urbana.