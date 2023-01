Schianto mortale sulla Modiglianese alle porte di Marzeno

Scontro mortale sulla Modiglianese nel pomeriggio di sabato alle porte di Marzeno. L’incidente dove ha perso la vita un uomo del 1943 è avvenuto all’incrocio con via Pittora. L’uomo era alla guida di una Fiat Panda. Secondo il racconto di alcuni testimoni lo scontro è avvenuto mentre la Panda si stava immettendo su via Modigliana, da dove stava provenendo, in direzione di Marzeno un Mitsubishi Pajero. L’impatto fra i due veicoli è stato molto violento. La Panda è stata scaraventata nel fosso sul lato destro della carreggiata.