È stato ottimo il ritorno in campo della Fenix, impostasi 3-0 in casa del Rubicone In Volley nel primo incontro del girone di ritorno. Nonostante le tante assenze le faentine sono riuscite ad imporre subito il loro gioco, vincendo con un largo punteggio il primo e il terzo set e con maggiore difficoltà il secondo.

“Abbiamo disputato una buona partita – sottolinea coach Angelo Manca – nonostante arrivassimo da una settimana molto difficile nella quale avevamo avuto molti infortuni. Tante giocatrici non sono state infatti disponibili per questa partita e abbiamo recuperato soltanto Goni.

La squadra è riuscita a sopperire molto bene alle defezioni interpretando bene il match: ha attaccato con concentrazione e limitato gli errori in battuta, iniziando nella maniera migliore il girone di ritorno.

Ora dobbiamo lavorare al meglio per preparare la prossima partita contro il Volley Academy Manu Benell che sarà insidiosa, sperando di riavere disponibile qualche giocatrice”.

Nel prossimo turno la Fenix ospiterà il Volley Academy Manu Benelli, match in programma venerdì 20 novembre alle 21.30 al PalaBubani.

Rubicone In Volley – Fenix Faenza 0-3 (12-25; 21-25; 10-25)

SAVIGNANO SUL RUBICONE: Domeniconi ne, Raggi, Oke ne, Molari 1, Battistini (L1), Siroli 3, Bizzocchi 7, Teodorani ne, Balzani 3, Paolucci 1, Carlini 2, Vangelista (L2). All.: Ortolani

FAENZA: Alberti ne, Goni 9, Solaroli 6, Gorini 10, Scardovi 5, Bertoni ne, Betti 10, Emiliani ne, Baldani 7, Spada 11, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli ne, Maines 1. All.: Manca

ARBITRI: Catalano – Sartini

NOTE. Punti in battuta: SA: 3, FA: 11; Errori in battuta: SA: 4, FA: 9; Muri: SA: 3, FA: 4.