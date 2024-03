Si è svolta questa mattina, alla presenza del sindaco Michele de Pascale e dell’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte, l’inaugurazione del giardino e della palestra della scuola primaria Ettore Burioli a Savio.

Quest’estate sono stati effettuati i lavori di pulizia, di recinzione ed è stato predisposto il sistema di irrigazione nel giardino. Successivamente la scuola grazie al progetto “Impronte verdi” in collaborazione con i Carabinieri forestali, ha piantato alcuni alberi. Per quanto riguarda la palestra invece, che la scuola non aveva, la struttura è già a disposizione degli studenti dallo scorso anno scolastico. La struttura è di circa 250 metri quadri e comprende una sala di circa 100 metri quadri, due spogliatoi, un magazzino, i servizi igienici a servizio della scuola e un atrio. Lo spazio è stato inoltre pensato come polivalente per ospitare anche riunioni con insegnanti e genitori o per assemblee del territorio. Presenti questa mattina all’inaugurazione, che è stata anche occasione di scambio degli auguri di buone feste, anche la dirigente scolastica Cristina Ambrogetti, le realtà associative del territorio e i nipoti di Ettore Burioli, a cui è intitolata la scuola.