“Come repubblicani salutiamo con piacere l’annuncio dell’assessore Sbaraglia in merito alla conclusione del percorso per la statizzazione Accademia di Belle Arti di Ravenna e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi.

Finalmente la lunga battaglia che il PRI ha condotto fin dal 2016 in Giunta e col Gruppo Consiliare si concretizza e, dal 1° gennaio, il Polo di Alta Formazione Artistica e Musicale sarà così realtà.

Avevamo già salutato con favore l’annuncio del sindaco a inizio anno ma aspettavamo la conferma che è arrivata. Ravenna, città d’arte e cultura, senza contare che col Ravenna Festival e l’Orchestra Cherubini è anche inserita nel novero delle capitali della musica, potrà così continuare ad avere un’Accademia propria che non sia una succursale e un Istituto musicale, anche per continuare in quel percorso di valorizzazione delle eccellenze educative e culturali della nostra città.

Accademia e Verdi rappresentano istituzioni di alta formazione che danno la cifra identitaria della città rafforzandone il ruolo culturale nel panorama nazionale.

Continueremo nei nostri rispettivi ruoli a seguire con attenzione sia il ruolo che il Comune continuerà a mantenere sia gli impegni conseguenti.”

Eugenio Fusignani Andrea Vasi