Un altro incidente auto contro moto nel tardo pomeriggio a Sant’Antonio all’incrocio di via Canala con via Canalazzo, un 23enne in sella ad un Benelli si è scontrato con una Bmw, con all’interno una famiglia mamma, babbo e bambino. Il motociclista soccorso dal 118 è stato poi trasportato in elicottero al Bufalini per le gravi condizioni. Nessun ferito tra gli occupanti dell’auto. Sul posto la Polizia Locale.