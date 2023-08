Ha riaperto il bar all’Orto Bertoni: tanti clienti nel giorno della ripartenza

Ha riaperto lunedì mattina, a quasi tre mesi dall’alluvione, il bar pasticceria Bertoni, punto di riferimento all’Orto Bertoni. Tantissimi i residenti che si sono presentati per far colazione e nel corso della giornata. Ad aprile la gestione di Andrea Pini e della sua famiglia aveva appena festeggiato i sette anni di attività, poi l’acqua è arrivata a sommergere tutto: danni per decine di migliaia di euro, gli arredi da ricomprare tutti nuovi, il magazzino andato distrutto, le attrezzature compromesse. Oggi, per celebrare la ripartenza, sono arrivati anche diversi faentini provenienti da altri quartieri della città. A fianco al bar, in realtà, erano già ripartiti il verduraio, la panetteria e la parrucchiera. A settembre dovrebbe ripartire anche l’attività dell’estetista, ma il bar per il quartiere ha sempre rappresentato un luogo di ritrovo e un segnale rispetto al difficile momento.