Nei giorni scorsi, gli organi di informazione hanno dato ampio spazio alla situazione degli alunni della zona di San Pietro in Vincoli, i quali sono impossibilitati da metà gennaio a recarsi a scuola in maniera regolare per mancanza di corse dello scuolabus.

Legacoop Romagna sottolinea che ormai da alcuni anni il servizio in questione non è più affidato a cooperative locali di trasporti, come invece era stato a lungo in passato.

A partire dall’anno scolastico 2019-2020, infatti, l’incarico è stato appaltato a una società che ha sede fuori dalla regione.

Dopo il cambio di gestione il movimento cooperativo associato a Legacoop Romagna non è più stato coinvolto nell’esecuzione del servizio né, quindi, può essere chiamato a rispondere per eventuali problematiche riscontrate.