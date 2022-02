Incendio in un autorimessa di camper nei pressi di Classe.

Si tratta si un capannone, parte di un campeggio, contenente camper, mezzi agricoli e bombole di gas.

Il capannone si trova in via Fonte Romano 12, a Classe.

Sul posto sono iniziate da subito le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ravenna e Cervia.

Vista la densa e alta colona di fumo nero, hanno chiamato soccorsi anche da Forlì, da dove è arrivata una botte di 5 mila litri, la quale pero non è potuta avvicinarsi al capannone in fiamme per via della strada stretta.

Le due squadre dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme, fortunatamente in poco tempo.

Presente la Guardia di Finanza e i Carabinieri, e anche una squadra del 118, in via precauzionale.

L’incendio è stato spendo, senza creare disaggio per la viabilità, e fortunatamente neanche feriti. Il campeggio secondo l’avviso esposto apriva ad aprile 2022, perciò al momento era disabitato.

Non si sano ancora le cause dell’incendio.