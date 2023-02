Alle 8 di questa mattina scontro frontale tra una Panda condotta da un ragazzo ed una Clio condotta da una donna in via Taverna in località San Pietro in Trento, per cause in vie di accertamento le due auto si sono scontrate frontalmente con la Panda che si è anche cappottata. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuco per estrarre la donna incastrata nell’abitacolo, grave il ragazzo alla guida della Panda che è stato trasportato con l’elicottero al Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.