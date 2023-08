Continua la collaborazione tra PianoterRA sitting volley e la Serie B Pietro Pezzi che insieme, sabato 2 settembre, saranno ospiti del Safari Ravenna in un pomeriggio fatto di sport, inclusione e soprattutto volley.

Per l’occasione i giocatori della Pietro Pezzi, con il roster praticamente al completo, “sfideranno” la PianoterRa sitting volley ma prima saranno accompagnati da una guida esperta all’interno del Safari per conoscere e scoprire le meraviglie del Parco ravennate.

Dopo aver raggiunto la permanenza in serie B, in una stagione che ha visto anche numerosi infortuni, laPietro Pezzi è pronta ad affrontare la stagione con una squadra competitiva e con tanti giovani protagonisti.

Parallelamente il Sitting volley, che nella stagione passata ha raggiunto importanti traguardi, partecipando come campioni in carica alla finale della Rotary cup svoltasi sabato1 e domenica 2 aprile al Carisport di Cesena, è pronta a scendere in campo!

Per l’occasione potremo vederli dunque giocare assieme sotto la pensilina del Parco a partire dalle ore 15:00, dando la possibilità, a chiunque voglia provare, di avvicinarsi al sitting volley, uno sport meraviglioso fatto di inclusione e condivisione, dove la diversità arricchisce!

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questi fantastici atleti e di dare continuità a un messaggio di passione, unione e condivisione che da subito abbiamo deciso di appoggiare. Anche quest’anno il Safari Ravenna affiancherà la PianoterRa Sitting Volley, nella certezza che insieme si possano raggiungere importanti traguardi ma soprattutto trasmettere valori fondamentali. Noi siamo pronti a tifare!” dichiara la proprietà del Parco.

La PianoterRA sitting volley, conta oltre venti affezionati atleti tra uomini, donne, disabili e normodotati “Il Sitting Volley è una disciplina sportiva di squadra che oggi non ha eguali nel panorama dei para-sport.Si svolge senza ausili o strumenti particolari, perciò chiunque può sedersi e competere. È un gioco molto rapido, in cui le dinamiche agonistiche richiedono capacità atletiche e tecniche di alto livello e spettacolarità” spiega Federico Blanc, ex capitano della nazionale italiana di sitting volley e fondatore della PianoterRa “Il progetto PianoterRA è nato con l’impegno di introdurre all’interno della società sportiva Pietro Pezzi una disciplina sportiva dotata di tutte le qualità degli sport di squadra e portatrice di un messaggio “esplosivo”, di educazione all’uguaglianza e all’inclusione” continua Blanc.

“Sono molto contento che questa collaborazione con il Safari Ravenna continui con lo scopo di portare a conoscenza il Sitting Volley e la pallavolo in generale anche al di fuori dei palazzetti. La sinergia che si è creta tra le attività sportive, solidali e di inclusione col Parco Safari ci ha fatto capire il loro grande interesse sulle attività legate al sociale” conclude Alessio Saporetti, General manager della Pietro Pezzi.