Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Russi hanno arrestato un cittadino di origine partenopea di 38 anni abitante a Russi, pregiudicato, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

L’uomo dovrà scontare in carcere un cumulo di pene concorrenti per le varie condanne per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nella regione di origine tra il 2012 e il 2018.

L’attività di ricerca ha consentito ai militari di individuare in questo ambito territoriale il soggetto ricercato e rintracciarlo a Russi ove dimorava da non molto. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena di 5 anni, 9 mesi e 14 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 20 mila euro.