Vinicio Capossela, Diodato, Roy Paci, Giusy Ferreri, Enrico Brizzi, Filippo Graziani sono alcuni dei nomi principali che saranno ospiti al MEI, a Faenza. Il Meeting delle Etichette Indipendenti è stato confermato nonostante la terza alluvione che ha colpito la città. 300 le band attese per suonare sui vari palchi della manifestazione. Tre le raccolte fondi per sostenere chi è stato nuovamente colpito dal fiume e dal fango e per sostenere chi sta aiutando.