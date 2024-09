Si chiude nella giornata del patrono di Bagnacavallo, domenica 29 settembre, “San Michele per l’alluvione”. Sarà l’ultima giornata della manifestazione, che dopo l’alluvione del 19 settembre scorso è stata tutta dedicata a sostenere la raccolta fondi in favore delle comunità di Traversara, Villanova e Boncellino.

Si inizierà già al mattino, alle 11.15, con la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Faenza-Modigliana mons. Mario Toso. Quest’anno la messa si terrà alla chiesa del Carmine: al termine ci sarà una processione per l’inaugurazione dei lavori della Collegiata di San Michele.

Si finirà invece in piazza della Libertà, dove alle 20.45 lo spazio di riflessione dedicato alla comunità sarà affidato allo scrittore Cristiano Cavina. Dopo di lui, a salire sul palco per il concerto finale sarà l’orchestra Doremi diretta dal maestro Alessandro Guidi con “Sanremo Story”.

Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare le mostre, gustare le specialità delle tante osterie e dei punti ristoro, passeggiare fra mercati e mercatini. Via Mazzini e via Ramenghi ospiteranno il tradizionale mercato della festa e “Di buono e di bello”, mercato dei prodotti tipici e delle specialità locali, mentre in via Matteotti e via Fiume si saranno i “Creativi in festa”, mercatino curato da “Bagnacavallo fa Centro”. All’ex convento di San Francesco dalle 11 alle 19 si potrà visitare il Garage Sale, che alle 11 proporrà per bambine e bambini “letture dorate” e un laboratorio a tema, a cura di Biblioteca Taroni e Tra le nuvole.

Nel pomeriggio saranno altri due gli appuntamenti per i più piccoli. Alle 14 la Pro Loco curerà il tradizionale mercatino dei ragazzi di San Michele e alle 18 al Teatro Goldoni Accademia Perduta/Romagna Teatri proporrà lo spettacolo “Granny e lupo”, di Danilo Conti e Antonella Piroli. Granny, una fragile vecchietta che vive in un bosco. Ogni mese la luna piena rischiara la notte del bosco e il Lupo si avvicina alla casetta. Ma a volte l’apparenza inganna e la realtà, che ci sembra conoscere bene, nasconde sorprese… Info e biglietti: 0545 64330.

Proseguirà anche il programma di “Bagnacavallo europea”: alle 16 in piazza della Libertà si esibiranno i Principi del Carnevale di Neresheim mentre alle 17.30 sul sagrato della Collegiata di San Michele suonerà la banda Musikverein Eglingen, diretta da Helmut Straub.

Continuerà anche dopo la festa la raccolta fondi che vede partecipare assieme i punti gastronomici gestiti dalle associazioni, le attività d’impresa e gli eventi culturali: i fondi raccolti saranno destinati alla popolazione e alle attività locali colpite dall’alluvione a Boncellino, Traversara e Villanova. Si può contribuire in loco e a distanza. Sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni utili: è possibile donare tramite bonifico, Satispay e PagoPA.

FB e IG @festasanmichele