Riqualificazione urbana della Resin Plast: l’opera di compensazione a Cervia

Passo in avanti per la riqualificazione urbana dell’area Resin Plast, in via Faentina, alle porte della città. Il consiglio comunale ha approvato la destinazione delle opere di compensazione a Cervia all’interno di un accordo fra i due Comuni. Un voto indispensabile per permettere all’iter burocratico del progetto di proseguire. Al posto dello stabilimento Resin Plast sorgerà quindi un nuovo supermercato di quasi 2.500 metri quadrati e tre strutture di vendita non alimentari su un’area di poco più di 2.000 metri quadrati.

Il progetto ha già ottenuto il via libera di Ferrovie dello Stato, di Anas, che dovrà realizzare l’allargamento della Classicana e quindi anche del cavalcavia, e della conferenza dei servizi.