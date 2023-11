Rifiuti edili per gli stradelli del Parco Marittimo a Marina di Ravenna e Punta Marina: arriva la denuncia

Denuncia contro ignoti da parte di Lista per Ravenna per i lavori sulle carraie e sugli stradali del Parco Marittimo a Marina di Ravenna e Punta Marina, dove sono stati depositati rifiuti edili al posto dei materiali di cava descritti nel progetto iniziale. Il caso era stato sollevato da Italia Nostra. Il 14 marzo era stato depositato un esposto da parte dell’associazione. Nelle settimane successive ne sono seguiti altri. Ora la denuncia presentata alla Capitaneria di Porto e inoltrata anche ai Carabinieri Forestali e alla Guardia di Finanza. Sarebbero oltre 3.700 le tonnellate di rifiuto depositate lungo i vari percorsi del Parco Marittimo. Una variante al progetto iniziale, datata 17 aprile, a lavori finiti, prevederebbe la sostituzione del materiale. Tuttavia, secondo la denuncia, mancherebbero comunque pareri, autorizzazioni e verifiche necessarie a far partire i lavori, ritenuti quindi da Lista per Ravenna, di fatto, abusivi, oltre che rischiosi. In caso di potenti mareggiate, i rifiuti potrebbero anche essere dispersi in pineta. Sull’intera vicenda il Comune ha già dichiarato di essere pronto a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento.