Bitac, la Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo si svolgerà quest’anno a Ravenna il 23 e 24 novembre. Si tratta di appuntamento annuale organizzato da oltre un decennio dalle articolazioni settoriali dedicate al turismo delle tre principali centrali cooperative italiane riunite nell’Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali. Un punto di riferimento che nel tempo ha visto la partecipazione di oltre3500 persone, di cui 1600 operatori, 700 buyer e 180 esperti di turismo.

La manifestazione si svolgerà in due luoghi simbolo di cultura e turismo per la città di Ravenna: la residenza nobiliare Palazzo Rasponi dalle Teste, dove si terranno i convegni del 23 novembre aperti al pubblico e i tavolidi co-progettazione del 24 novembre (dedicati agli iscritti), e il Mercato Coperto, dove si svolgerà la cerimonia di proclamazione del Premio BITAC 2023.

Il programma della giornata del23 novembre, aperta al pubblico, si apre alle 10.30 a Palazzo Rasponi (piazza Kennedy, 12) e prevede una serie di convegni: ore 10.45 “Il PNRR per lo sviluppo turistico: nuovi sistemi di relazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico“; ore 12.30 “Terra, Storia, Cultura, Identità, Autenticità e organizzazione del viaggio Enoturistico“; ore 14.30 “Intelligenza artificiale e turismo: nuove opportunità nella gestione dell’offerta turistica” e contemporaneamente “Piattaforme integrate multicanale di visitor journey, dalla vendita alla promozione“; ore 15.30 “Progettare prodotti, servizi e itinerari turistici accessibili, multiculturali interreligiosi” e contemporaneamente “Le PMI turistiche adottano tattiche di sostenibilità. Il progetto COSME First Mille crea una rete europea“; ore 16.30 “Turismo scolastico e città d’arte” e contemporaneamente “Manuale breve di gestione di una struttura ricettiva: valore, opportunità e difficoltà per le cooperative“. Alle 18 ci si sposterà poi al Mercato Coperto in piazza Andrea Costa per ilPremio BITAC 2023.

Il 24 novembre sono invece previsti i tavoli tematici di co-progettazione, luogo i cui ci si confronta e nascono opportunità di collaborazione e business tra cooperative.

«La mission di BITAC è promuovere un turismo sostenibile e responsabile, che crede nei valori dell’ospitalità e nella valorizzazione della cultura del territorio – si legge in una nota degli organizzatori pubblicata sul sito -. I convegni, i seminari e le tavole rotonde che vengono organizzate rispondono a questi valori e li mettono in connessione con le realtà territoriali che ospitano BITAC, i loro progetti di sviluppo e gli strumenti di innovazione sociale e tecnologica che caratterizzano lo sviluppo del settore turistico».