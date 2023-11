Meno alcol e più sicurezza per le strade del centro storico durante le festività di Natale e fine anno.

Lo ha confermato il vicesindaco Eugenio Fusignani.

Ancora attiva l’ordinanza anti alcol e in attesa delle nuove telecamere di videosorveglianza in piazza Baracca entro fine anno. Inoltre si sta pensando di estendere l’ordinanza ad altre zone del centro storico, per garantire piu sicurezza per tutti i cittadini.