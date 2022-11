Per consentire lo svolgimento della ventitreesima edizione della Hoka Maratona di Ravenna città d’arte e delle podistiche collegate (la “Ravenna Half Marathon 21K” e la “Martini Good Morning Ravenna 10k”) in programma domenica 13 novembre, sono state istituite con apposita ordinanza diverse modifiche alla viabilità e alla sosta, già a partire da sabato 12 (in un caso anche da oggi, giovedì 10) che si possono così riassumere.

Le strade chiuse saranno:

– dalle 14.30 del 12 novembre alle 21 del 13 novembre via di Roma (nel tratto compreso fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini)

– dalle 6 alle 21 del 13 novembre viale Santi Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via Renato Serra) e via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via di Roma)

– dalle 8 del 13 novembre fino a cessate esigenze di corsa (ore 16 circa) tutto il percorso di gara con alcune eccezioni (le strade interessate interne al centro abitato di Punta Marina, che saranno chiuse dalle 8.30; il centro storico – eccetto via di Roma e zona giardini pubblici – la zona di via delle Industrie/Darsena/Parco Teodorico, via Romea Sud in zona Ponte Nuovo e Classe, che saranno riaperte orientativamente alle 13 circa)

Per quanto riguarda i divieti di sosta, saranno istituiti:

– dalle 12 del 12 novembre alle 21 del 13 novembre : in via di Roma (nel tratto compreso fra via Guaccimanni e il giardino del Mar) e in via delle Industrie (nell’area antistante all’uscita del percorso pedonale e ciclabile proveniente da via Montecatini)

– dalle 8 del 10 novembre alle 21 del 14 novembre in via di Roma (lato e tratto compreso fra Santa Maria in Porto e viale Santi Baldini)

– dalle 20 del 12 alle 21 del 13 novembre in viale Santi Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via Renato Serra), via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via di Roma), via di Roma (3 stalli antistanti al civico 161)

– dalle 20 del 12 alle 20 del 13 novembre in largo Tavelli, via Castel San Pietro (nel tratto compreso fra largo Tavelli e via Renato Serra), via Argentario, via Renato Serra (nel parcheggio al civico 68), lungomare Colombo (nel tratto compreso fra via Al Mare e via dei Calamari), via Secondo Casadei e via delle Industrie (nel tratto compreso tra il civico 52 e via Carnaro e antistante al civico 35)

– dalle 20 del 12 alle 11 del 13 novembre in via Timavo (nel tratto compreso fra l’uscita dall’Ippodromo e via Lanciani)

– dalle 20 del 12 alle 17 del 13 novembre in Via Cesarea (nel tratto compreso fra via Renato Serra e via Mangagnina).

Deviazioni alle linee del trasporto pubblico

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre le linee del trasporto pubblico che transitano nelle zone della città e del litorale interessante dal percorso di gara subiranno delle deviazioni.

Sabato 12 novembre, in particolare, con l’interdizione al traffico di via di Roma nel tratto da via Guaccimanni a viale S. Baldini, dalle 14.30 alle 24 sono previste modifiche di percorso alle linee 4, 149 e 156.

Domenica 13 novembre, dalle 6 alle 17 non sarà possibile garantire il regolare transito delle linee urbane e del litorale per la chiusura al traffico di alcune strade. A subire deviazioni saranno le linee 1, 3, 4, 18, 70, 80, 149 e 156. Tali linee potrebbero subire ritardi e riprenderanno il normale servizio in coincidenza con la progressiva riapertura delle strade da parte della Polizia Locale.

Tutte le modifiche al servizio sono riportate nell’apposita pagina del sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-xxiii-maratona-di-ravenna-citta-darte-il-12-13-novembre/

Navetta gratuita per i partecipanti

Al fine di agevolare il trasferimento verso l’area della gara, gli organizzatori della “XXIII Maratona di Ravenna Città d’Arte” hanno messo a disposizione per domenica 13 novembre un servizio di navetta gratuito dedicato ai partecipanti. Il bus navetta ‘Via Travaglini – viale Pallavicini’ effettuerà servizio fra i parcheggi di via Travaglini (fermate Sva-Dakar e Coop), via Trieste (fermate Motorizzazione e fronte Farmacia) e viale Pallavicini, mentre la navetta ‘Viale Pallavicini – via Travaglini’ effettuerà il percorso tra viale Pallavicini, via Trieste (fermate Farmacia e Pala de André) e i parcheggi di via Travaglini (fermate Sva-Dakar e Coop).

Orari e frequenze sono consultabili al seguente link:https://www.startromagna.it/news/navetta-maratona-di-ravenna-citta-darte/.