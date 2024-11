Rifiuti: addio alla Tari a Ravenna e Cervia nel 2025. Si passa alla tariffa puntuale. Nel 2026 tocca a Faenza

Nel 2025 addio alla Tari a Ravenna e Cervia. Entrerà in vigore la tariffa puntuale. La tassa sui rifiuti verrà pagata in base ai rifiuti prodotti. Addio quindi a tutte le polemiche attorno al calcolo della Tari, basato sulla metratura dei locali, indipendentemente dal numero di persone residenti o dalla quantità di rifiuti prodotti. La rivoluzione è stata anticipata dal bilancio previsionale del Comune di Ravenna, approvato in questi giorni.

“Paga per quello che butti” sarà in sostanza il motto alla base della nuova normativa, al centro della legge regionale del 2015 e del nuovo piano regionale rifiuti e bonifiche 2022-2027.

Nel 2026 toccherà a Faenza e a seguire al territorio circostante.