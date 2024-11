“La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”, nell’ambito dell’iniziativa “Pulizie spiaggia d’inverno”, ricevute le autorizzazioni necessarie dai Carabinieri Forestali Biodiversità, annuncia la pulizia spiaggia presso la Riserva Naturale di foce Bevano a Lido di Classe domenica 24 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, con appuntamento presso il parcheggio del Bagno Go Go in via Bering 105 a Lido di Classe.

Si replica anche la domenica successiva, il 1 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, a Lido di Dante, con ritrovo presso la sbarra di accesso della pineta Ramazzotti (zona Camping Ramazzotti, in fondo a viale Paolo e Francesca). La durata della pulizia è indicativa ed ognuno può dedicarvi il tempo a propria disposizione. Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta. Visto il clima invernale, si raccomanda abbigliamento adeguato.

L’obiettivo sarà il recupero dei materiali spiaggiati che, a causa delle recenti alluvioni, potrebbero essere molto numerosi, ed al contempo la sensibilizzazione sui periodi idonei per le pulizie delle zone naturali, ovvero lontano dal periodo di nidificazione dell’avifauna, che va indicativamente da marzo ad agosto.

Sarà anche l’occasione per poter accedere alle parti normalmente interdette della foce del Bevano, e purtroppo constatare i gravi danni provocati dall’erosione e dalla subsidenza che minacciano le nostre coste.

La pulizia si svolge in collaborazione con Hera, e vedrà anche la partecipazione come sempre molto numerosa delle GEV Faenza.”