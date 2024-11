L’Istituto Oriani di Faenza, in sinergia con il Panathlon Club Faenza, si pone all’avanguardia nell’ambito della formazione degli insegnanti, introducendo un innovativo percorso formativo incentrato sulla sicurezza nello sport. Coordinato dalla sapiente guida del dottor Giampaolo Zauli, vicepresidente del Panathlon Club Faenza, il progetto “La sicurezza nello sport come promozione del benessere” rappresenta un punto di riferimento per il settore scolastico, promuovendo una cultura della prevenzione e della salute attraverso l’attività fisica.

Il corso, della durata di dieci ore, è stato progettato per fornire ai docenti le competenze necessarie non solo a garantire la massima sicurezza e il benessere degli studenti durante le attività sportive , ma anche per promuovere tutti quei valori che lo sport veicola e che rappresentano le pietre angolari del Panathlon. Il programma didattico, articolato in moduli tematici, affronta una vasta gamma di argomenti, tra cui:

● Quale sport per il bambino e l’adolescente. I criteri di scelta: valutazione delle caratteristiche individuali degli studenti per una scelta ottimale delle attività sportive.

● La prevenzione degli infortuni nello sportivo e le certificazioni: protocolli di primo soccorso, tecniche di bendaggio e allestimento di kit di pronto intervento.

● La corretta alimentazione dello sportivo e l’uso di integratori: elaborazione di piani alimentari personalizzati per garantire un corretto apporto energetico e nutrizionale.

● Il rispetto delle regole del gioco sportivo (fair play): promozione di valori quali il rispetto delle regole, la lealtà e la collaborazione.

● Il doping

La partnership strategica tra l’ Oriani (scuola capofila del progetto) e Panathlon Club Faenza rappresenta una sinergia vincente per un obiettivo comune. Panathlon, con la sua lunga esperienza nel settore sportivo, garantisce un alto livello di professionalità e un approccio etico allo sport. Il dottor Gian Paolo Zauli, medico sportivo, apporta al progetto la sua esperienza e la sua passione, arricchendo il percorso formativo con contributi di elevato valore scientifico, assieme al dottor Mirco Mazzoli, psicologo dello sport e mental coach.

Impatto e ricadute sul sistema scolastico L’iniziativa dell’Istituto Oriani si propone di generare un impatto significativo sul curricolo di scienze motorie , promuovendo una cultura della prevenzione e della salute attraverso l’attività fisica. Grazie a questo corso, gli insegnanti saranno in grado di:

● Orientare gli studenti verso pratiche sportive sicure e salutari.

● Prevenire infortuni e patologie legate all’attività fisica.

● Promuovere uno stile di vita attivo e sano.

● Sviluppare le competenze sociali e relazionali degli studenti.

Il progetto dell’Istituto Oriani, basato su un modello formativo innovativo e centrato dapprima sul docente e in seguito sugli studenti, anche grazie a borse di studio (prezioso l’aiuto economico offerto dalla “Farmacia delle Ceramiche” di via Ravegnana 75), si configura come una risposta efficace alle sfide attuali dell’inclusione scolastica. L’iniziativa, replicando le buone pratiche adottate, contribuirà a diffondere una cultura dell’equità educativa e a migliorare sempre più la qualità complessiva della Scuola.