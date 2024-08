Un faentino nella Raggisolaris Academy. Il quarto allenatore che entra nello staff dalla stagione 2024/25 è Riccardo Bedeschi, volto noto della pallacanestro manfreda. Nella prossima annata sportiva farà parte del gruppo College insieme a Matteo Pio e a Iacopo Monteventi, vestendo i panni di assistente nell’Under 19 Eccellenza e in Divisione Regionale 1. Inoltre guiderà un gruppo maschile nel settore giovanile del Faenza Basket Project.

Bedeschi, nato a Faenza il 14 gennaio 1990, inizia ad allenare nel 2013 nella Scuola Basket Faenza curando il minibasket poi diventa assistente della prima squadra femminile del Faenza Basket Project, vivendo le promozioni dalla B Regionale all’A2 e dall’A2 all’A1. Raggiunta la massima serie cestistica, decide di concentrarsi soltanto sulle giovanili, allenando sia le squadre maschili che femminili. In carriera ha guidato tutte le annate dall’Under 13 all’Under 19, specializzandosi negli ultimi anni nella maschile. Da quest’anno ha sposato il progetto dell’Academy, restando comunque al Faenza Basket Project.

“La Raggisolaris Academy è una grande opportunità per la mia crescita – spiega Bedeschi – e credo che avere una prima squadra maschile in B Nazionale e una Divisione Regionale 1, sia fondamentale per poter far maturare i giovani. Sarà stimolante lavorare nel Gruppo College, perché alleneremo i ragazzi con l’obiettivo di metterli nelle migliori condizioni di mostrare tutte le loro potenzialità. Sono molto stimolato da questa nuova avventura e mi è bastato parlare pochi minuti con Cristian Fabbri e con gli altri allenatori, per rendermi conto che tutti abbiamo la stessa idea di pallacanestro, finalizzata alla maturazione dei giovani”.