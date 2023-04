Il Fem Garden di via Rocca ai Fossi a Ravenna è pronto a riaprire i cancelli per tornare ad essere luogo di incontro aperto alla città.

Per il terzo anno consecutivo, l’area verde che circonda l’ex sede del Ser.T, concessa in uso alla Casa delle Donne attraverso un patto di collaborazione con l’amministrazione comunale, ospiterà il calendario di appuntamenti estivi dell’associazione, fatto di incontri letterari, momenti pubblici di riflessione, approfondimento e socialità.

Il nucleo centrale è costituito dalla rassegna “A spalle nude”, giunta alla terza edizione e ricca di appuntamenti con tante autrici e le loro ultime uscite letterarie, tra la primavera e l’estate. Tutti gli eventi sono alle 18.00.

IL PROGRAMMA DI MAGGIO

L’anteprima è in calendario per giovedì 4 maggio ma, in considerazione delle temperature non ancora estive, si terrà eccezionalmente alla sala Muratori della Biblioteca Classense. Qui, è attesa Benedetta Tobagi che presenterà “La Resistenza delle donne” (Einaudi Editore), in dialogo con la storica Laura Orlandini.

Secondo appuntamento, parte della rassegna ma fuori dalle mura del Fem Garden, è quello di martedì 9 maggio, organizzato in collaborazione con FMP Femminile Maschile Plurale, alla libreria Feltrinelli di via Diaz 14: Ileana Montini presenterà il volume che ha scritto raccogliendo le missive scambiatesi con Lidia Menapace. Trent’anni di amicizia tra le due donne, sfociati nel libro “Lidia Menapace. Donna del cambiamento” (Gabrielli Editori).

Dopo i primi due incontri esterni, si approda al giardino di via Rocca ai Fossi con l’evento di martedì 16 maggio in compagnia di Maria Luisa Boccia, filosofa femminista. Con lei dialogheranno alcune socie della Casa delle Donne sul suo ultimo libro “Tempo di guerra, riflessioni di una femminista (Manifestolibri) .

Martedì 23 maggio sarà poi il turno di Margherita Giacobino, con “Quello che voglio dire lo dico da sola” (Somara Edizioni), un libro fatto di percorsi solitari, eccentri e ribelli, scandalosi e marginali, tanto più interessanti di quelli che obbediscono alle regole del consenso e del mercato.

Sandra Bellini con il suo libro “Iris Versari. Una biografia partigiana” (Ed. Il Ponte Vecchio) sarà la protagonista dell’incontro di martedì 30 maggio. In dialogo con lei le socie della Casa.

IL PROGRAMMA DI GIUGNO

Il mese si apre con la Festa della Repubblica del 2 giugno, che sarà festeggiata con un pic nic autorganizzato, aperto alla cittadinanza.

Si prosegue venerdì 9 con un incontro di riflessione su un tema quanto mai attuale e trascurato nell’approfondimento, del quale si finisce per parlare in modo ideologico e polarizzato: la GPA o Gestazione Per Altri.

Venerdì 16 Alessandra Bocchetti presenterà il libro “Se la felicità…per una critica al capitalismo a partire dall’essere donna” (Vanda Edizioni) , scritto assieme a Rossana Rossanda e Christa Wolf.

Mercoledì 21 giugno si parla di “Nessuna come lei” (Ed. Neri Pozza) con l’autrice Sara De Simone, che nel suo libro racconta dell’amicizia e dell’affinità letteraria tra Virginia Woolf e Kathrine Mansfield.

Si prosegue con l’appuntamento di mercoledì 28 che vede al Fem Garden Vittorina Maestroni e Thomas Casadei con il loro “La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi” (Ed. Mucchi), che approfondisce la storia di un’autrice misconosciuta, che con i suoi scritti e la sua stessa esistenza offre ancora oggi straordinari spunti di riflessione nell’indagare i rapporti tra uomini e donne.

IL PROGRAMMA DI LUGLIO

L’unico appuntamento attualmente confermato in luglio è quello di mercoledì 5 quando Nadia Somma presenterà il suo libro “Senza madre. Storie di figli sottratti dallo Stato” (Ed. Magi), che racconta storie reali, crudeli e assurde, portate alla luce da giornaliste come Somma, che da anni indagano sull’argomento.

Questi gli appuntamenti al momento confermati, ma il programma con ogni probabilità si arricchirà di altri eventi, in via di definizione.