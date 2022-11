Randstad Ravenna, in collaborazione con il Centro per l’impiego, promuove giovedì 10 novembre alle ore 16 una presentazione online del progetto gratuito di formazione ed assunzione per elettrostrumentisti realizzato in collaborazione con Biesse Sistemi, azienda operante nel settore degli impianti elettrici industriali.



E’ rivolto a non occupati (preferibilmente under 30), con competenze da studio o da lavoro in ambito elettrico, e si articola in un corso di 120 ore, finanziato da Forma.Temp, a cui farà seguito l’assunzione con contratto di somministrazione, preferibilmente in apprendistato.

Per partecipare al recruiting day online occorre avere uno smartphone, o un tablet o un pc con connessione ad Internet, e richiedere il form di iscrizione all’evento.

Per informazioni contattare:

– Randstad Ravenna: 0544/1676001,ravenna.technical@randstad.it

– Centro per l’impiego di Ravenna: 0544/457611, impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it