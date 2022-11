Primo allenamento per il nuovo allenatore del Ravenna FC Massimo Gadda. Nel pomeriggio di martedì, la squadra si è infatti ritrovata a Glorie per la ripresa della preparazione in vista della partita con il Sant’Angelo di domenica 13 novembre in programma allo stadio Carlo Chiesa. Sarà già un primo test per verificare la scelta della società di cambiare in corsa la guida della squadra. Il Sant’Angelo al momento si trova in quindicesima posizione in classifica, a 12 punti, 5 punti in meno del Ravenna che naviga a metà classifica, decimo insieme alla Pistoiese.

Per Massimo Gadda si tratta della terza avventura in giallorosso, nella prima, in qualità di giocatore, sono state ben 93 le presenze, spesso indossando la fascia di capitano, condite da un campionato di serie C1 vinto ed il migliore piazzamento in serie B della storia della squadra. In seguito due stagioni come allenatore dal 2002 al 2004 impreziosite dalla vittoria del campionato di serie D 02/03.