L’associazione “Amici di Chartres” organizza una insolita e originale visita guidata in città per sabato 22 aprile. Il titolo è “Ravenna tra l’800 e il 900” e sarà in dialetto romagnolo, condotta da Domenico Donati, socio e guida abilitata.

Il ritrovo è alle 15 al dopolavoro ferroviario – Stazione di Ravenna e il percorso avrà una durata di circa 3 ore. Il costo è di 5 euro e comprende la dotazione di auricolari/cuffie.

In serata, alle 20, sarà possibile partecipare alla cena al “Circolo Uccellini” di Borgo Montone.