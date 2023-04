Nuova e giovane gestione per il Bar Boheme di Campiano: Mattia Sintoni, 21 anni, è il nuovo proprietario del bar in via Petrosa 203.

L’attività è aperta dal mattino fino a sera inoltrata, con varie proposte: dalle colazioni a pranzi veloci come hot dog, piadine, hamburger e a breve saranno disponibili anche poké.

Il Bar Bohème, dopo una ristrutturazione accurata, vanta una capiente sala con videoproiettore ed impianto stereo per le partite, un tavolo da biliardo ed un calcio balilla: sono in via di definizione eventi con intrattenimento musicale, karaoke e molto altro.

I migliori auguri di buon lavoro da Confesercenti a Mattia Sintoni, nella foto insieme al Direttore Graziano Gozi.