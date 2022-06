Ravenna si propone per un gemellaggio con una città portuale dell’Ucraina | VIDEO

Un gemellaggio con una città portuale ucraina. Arriverà al consiglio comunale di Ravenna del 21 giugno una deliberazione sostenuta da tutti i gruppi consiliari, con il voto favorevole della giunta, primo firmatario Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, per avviare una proposta di gemellaggio con una delle tante città oggi al centro del conflitto bellico. Per Odessa e Mariupol, prima della guerra, il porto di Ravenna era un punto strategico lungo le vie commerciali. Quando la guerra sarà finita, con l’approvazione della deliberazione, Ravenna proporrà di contribuire alla ricostruzione del porto della città gemellata