Il 14/5 u.s. abbiamo scritto un’ampia analisi del voto regionale di gennaio e dato le indicazioni per portare alla vittoria a Faenza uno schieramento alternativo al PD, basato su una forte componente moderata con un programma di mandato ambizioso.

Siamo più che mai convinti che:

a) il candidato Sindaco a Faenza deve essere una persona conosciuta in città per la sua storia e le sue capacità, che riesca a comprendere i bisogni e i desideri della comunità, promuovendo progetti di crescita economica e sociale svincolati dagli interessi di singole forze economiche che spesso hanno condizionato la nostra vita comunitaria;

b) i prossimi 5/10 anni saranno cruciali per Faenza, al bivio tra una stagnazione tranquilla ma, alla lunga, foriera di più profonde tensioni sociali, od una nuova prospettiva di crescita, che crei lavoro e reddito per tutti noi, specialmente dopo questa brutta esperienza del COVID;

c) Faenza ha bisogno di un ambizioso progetto di investimenti per uno sviluppo sostenibile, di una svolta verde concreta (e non solo a parole e con divieti assurdi), di nuovi servizi alle famiglie, di infrastrutture moderne: tutti progetti che richiedono ingenti investimenti pubblici e privati, perché con le chiacchiere e gli slogan non si fanno passi avanti.

Il PD ha indicato come proprio candidato l’attuale Vice Sindaco Massimo Isola, politico di carriera e senza alcuna esperienza della vita reale, che sarà pertanto ligio alle direttive della segreteria del partito, che spesso hanno danneggiato Faenza a favore di altri interessi (v. Ospedale).

La Lega si avvia a candidare Gabriele Padovani, alla ossessiva ricerca della seconda possibilità, senza idee e senza persone di valore al suo seguito, che sarà sicuramente sconfitto, visto anche il costante declino della stella di Matteo Salvini da un anno a questa parte.

E’ quindi ora di (ri)creare a Faenza un “GRANDE CENTRO” che riunisca varie liste civiche popolari, che sono le sole che possono esprimere un candidato sindaco affidabile ed una squadra di governo seria e competente, che guardi veramente ai bisogni di Faenza (e che non sia tenuto ad eseguire gli ordini della segreteria del PD o a seguire gli umori balzani della LEGA).

Per questi motivi RINNOVARE FAENZA scende in campo per le prossime elezioni amministrative di Faenza presentando una propria lista che sosterrà la candidatura a Sindaco di PAOLO CAVINA, a fianco di “Insieme per Cambiare” e di altre liste civiche in corso di formazione.

Porteremo nella coalizione esperienza amministrativa, passione e determinazione, con un programma che, puntando su investimenti e tagli agli sprechi, darà un nuovo slancio alla nostra bella comunità.