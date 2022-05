Nell’ambito dell’European Maritime Day (EMD), evento europeo sull’economia e l’ambiente marittimo della Commissione Europea, entrato nel vivo oggi, giovedì 19 e domani venerdì 20 maggio, proseguono e si infittiscono gli appuntamenti di Ravenna Seaside Events, il ricco cartellone di eventi collaterali proposto agli ospiti internazionali, ai turisti e ai cittadini dal Comune con il Centro Europe Direct della Romagna.

Si ricorda che domani, venerdì 20 maggio, è in programma l’inaugurazione della mostra “diffusa” in cinque sedi espositive Guardare Dentro (sede storica Tiro a segno nazionale Ravenna, canale Candiano, via Cavalcoli 9; Muro Setramar, canale Candiano, via Cavalcoli/via Boldrini; Appartamento ACER, via Fiume 11; Cortile ACER, via Fiume 23; Ippodromo, via Timavo 22/D). Si tratta di una mostra di fotografie diffusa nel quartiere realizzata a partire dagli archivi visivi privati, con proiezioni di film di pellicole amatoriali e di famiglia inediti, visite guidate con i testimoni, podcast e una mappa geolocalizzata. A cura di Comune di Ravenna, Sguardi in Camera, nell’ambito del progetto DARE-UIA.

Visitabile anche la mostra a cielo aperto dedicata al patrimonio UNESCO e alla seconda parte della passerella che raggiungerà il ponte mobile, realizzata grazie alla collaborazione del Darsenale, che ha gentilmente concesso gli spazi esterni, l’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna e la Direzione Museale Emilia – Romagna, che hanno autorizzato l’uso delle immagini.

Due le esperienze in motonave possibili con la New Ghibli sabato 21 e domenica 22 maggio e la Stella Polare venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 (info e prenotazioni www.ravennaexperience.it ).

Visitabili in Darsena di Città le navi della Marina Militare Aretusa (fino al 22 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) e Aringhieri (ad ingresso libero fino al 22 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30); le visite a bordo sono consentite solo con mascherina FFP2.

Imperdibile l’evento Dancing Waters, spettacolo di fontane danzanti in programma venerdì 20 alle 21.30 e alle 22.15, sempre ad ingresso libero.

Tante le proposte di visita guidata a cura di Ravenna Incoming: da quelle classiche ai Monumenti UNESCO, al centro storico, a Classe, a proposte di visita più suggestive come il Silent Play per Dante oppure molto coinvolgenti come creare il proprio gioiello a mosaico, imparare a fare i cappelletti, sorbire un aperitivo al tramonto con le tartarughe del Chesta, scoprire la Darsena al tramonto (tutte le proposte su www.ravennaexperience.it ).

Per informazioni: europedirectromagna@comune.ra.it

European Maritime Day è promosso da Commissione Europea – DG MARE- e Comune di Ravenna, con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, d’intesa con Regione Emilia-Romagna, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale e Camera di commercio di Ravenna.