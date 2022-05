Nuovo presidio di protesta contro il Jova Beach Party | VIDEO

Nuovo presidio di protesta contro il Jova Beach Party al Pala De André, in occasione dell’inaugurazione dell’European Maritime Day. Collettivo Autonomo Ravennate, Coordinamento per il Clima – Fuori dal fossile, le associazioni C.L.A.M.A. Ravenna odv, Gruppo di Intervento Giuridico – delegazione di Ravenna, Italia Nostra Ravenna, OIPA, Gruppo Vivi Ravenna Verde si sono ritrovati per tornare a sottolineare le possibili conseguenze per fauna e flora di Marina di Ravenna, puntando il dito contro la collaborazione avviata fra gli organizzatori dell’evento e il WWF. European Maritime Day scelto anche per tornare a definire “greenwashing” alcuni dei progetti energetici in programma per la realtà ravennate.