Ravenna prima per furti in casa. La classifica del Sole24Ore dedicata ai fenomeni criminosi in provincia di Ravenna trova riscontro nei dati raccolti dai gruppi WhatsApp della rete Ravenna SOS Sicurezza. Secondo uno dei gruppi nati fra i residenti del capoluogo provinciale, i numeri raccolti dal Sole24Ore sono numeri in difetto, basati unicamente sulle denunce. Purtroppo, però, in caso di furto non sempre anche a Ravenna segue una denuncia alle forze dell’ordine.