Faenza partecipa alla 24 ore per chiedere la librerazione di Julian Assange

Una tuta arancione, una piccola cella. In Piazza della Libertà un sit in per chiedere la liberazione di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Anche Faenza partecipa alla 24 ore indetta contro la carcerazione di Assange, dal 2019 nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, in Inghilterra, in attesa di essere estradato negli Stati Uniti, dove rischia oltre 170 anni di carcere con l’accusa di cospirazione e spionaggio dopo aver pubblicato documenti secretati che provavano crimini di guerra e l’uccisione di civili durante le campagne militari in Medio Oriente