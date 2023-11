Giovedì 16 novembre, alle ore 15, nella palestra Lucchesi di Faenza s’è svolta la cerimonia di consegna delle donazioni ricevute dall’Asd 100 km del Passatore attraverso la “Raccolta-Fondi Alluvione”. La raccolta fu aperta pochi giorni dopo la seconda alluvione in sostegno alle persone e alle realtà colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso. Su indicazione del Comune di Faenza le donazioni sono state devolute a due società ciclistiche, rispettivamente l’Asd Società Ciclistica Faentina e l’Asd Ciclistica Reda (per l’acquisto di un pullman ciascuna) e all’Asd Lotta per la riparazione di un pullmino alluvionato.

All’incontro svoltosi il 16 novembre erano presenti il presidente dell’Asd 100 km del Passatore Giordano Zinzani, la responsabile dell’Asd 100 km del Passatore Tatiana Khitrova, l’assessore allo sport di Faenza Martina Laghi e i responsabili delle tre società destinatarie delle donazioni: Raffaele Babini (Ciclistica Faentina), Roberto Drei (Asd Reda ciclismo) e Olimpia Randi (Asd Lotta).

Asd 100 km del Passatore ha colto l’occasione per ringraziare gli atleti che hanno devoluto la tassa d’iscrizione agli alluvionati o all’Asd 100 km del Passatore: Amici della Festa dello Sport di Tromello (provincia di Pavia), Podistica Solierese (provincia di Modena) di Ruggero Morselli e Adelmo Gozzi, l’Etrusca Asd di Ladispoli (Roma), la Polisportiva Ellera – Fiesole, la Conselve Corre Asd (provincia di Padova) e l’Atletica Civitanova.

Asd 100 km del Passatore ha inviato la biancheria (lenzuoli e coperte di panno) e le brandine previste per l’ultramaratona ai centri sociali Mita, Pertini e Corbari oltre che al Rione Verde, dove erano presenti i volontari occorsi in aiuto alla città di Faenza. Questo l’elenco completo dei centri sociali e degli enti a cui sono stati donati i viveri: Centro Sociale Corbari, Centro Sociale Mita, Centro Sociale Pertini, Convento Emiliani di Fognano, Emergency Centro fieristico, Emergency Molinella, Emergency Pala Bubani, Emergency Pala Cattani, Rione Bianco, Rione Giallo, Rione Rosso, Rione Verde e Un Raggio Splenderà Pieve Tho.

I prodotti acquistati da Asd 100 km del Passatore da Agrintesa, Acqua Panna, Orva, Deco, Euro Company (e originariamente destinati ai ristori dell’ultramaratona) sono stati donati ad enti colpiti dall’alluvione.

Asd 100 km del Passatore intende formulare un sentito ringraziamento ai consiglieri Lazzaro Montini e Anna Maria Vignoli per aver gestito le complesse fasi logistiche nei drammatici giorni successivi all’alluvione.

Si ricorda infine che la 49esima 100 km del Passatore sarà recuperata il 25-26 maggio 2024 e l’apertura delle iscrizioni è prevista per il 15 gennaio 2024, con quote invariate rispetto all’edizione 2023, annullata causa alluvione.