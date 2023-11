E’ deceduto, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente, il ciclista ravennate travolto da un auto sabato scorso nel forlivese.

Daniele Beltrani, 57enne, è stato investito mentre pedalava con il suo gruppo di amici di Porto Fuori tra Melodia e Fratta Terme. Dopo l’incidente l’uomo è stato trasportato al Bufalini. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Oggi si sono svolti i funerali, a Porto Fuori, in presenza di tante persone, che hanno voluto salutare Daniele, detto “Rufus” dagli amici.