Anche quest’anno per il periodo natalizio i parcheggi saranno gratuiti nel centro storico di Ravenna dalle 16.30. Lo ha reso noto l’assessora Annagiulia Randi, rispondendo in consiglio comunale, ad un’interrogazione del capogruppo di Viva Ravenna, Nicola Grandi.

Come ha riferito l’assessora, la giunta ha deciso di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria fatta a settembre. Si tratta di un segnale per andare incontro a commercianti ed esercenti della città in periodo di shopping natalizio.